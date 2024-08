Nova 'cara' del Palau de Vidre dels Camps Elisis de Lleida, pintada de blanc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Vidre dels Camps Elisis de Lleida comença a mostrar ja el seu nou aspecte, amb l’estructura pintada de blanc. La reforma integral d’aquest equipament va ser adjudicada el març de 2023 a l’UTE formada per les empreses Romero Polo i Acsa Obras e Infraestructuras per 5.715.185,27 euros. Aquest projecte ha estat finançat amb fons europeus Next Generation, però les obres no van començar fins a mitjans de setembre.