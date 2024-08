El sindicat de la Urbana de Lleida s'afegeix a la denúncia contra el taller de còctels Molotov de Granollers

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Sindicats policials dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Badalona, Lleida i Tarragona han presentat conjuntament a Fiscalia una denuncia contra l'Ajuntament de Granollers i la seva alcaldessa, Alba Barnusell, pel cas del taller de còctels Molotov de la colla dels Blaus de la Festa Major. Consideren que l'activitat podria considerar-se un delicte d'odi i d'injúries greus contra els cossos i forces de seguretat. USPAC, a més, exigeix la dimissió de l'alcaldessa de Granollers per haver permès el que consideren un "acte vandàlic". El sindicat de Mossos també reclama als nous dirigents del cos que se sumin a les denuncies per "defensar" els cossos policials: "No es pot permetre el que ha passat".

En la seva denúncia, els sindicats lamenten que l'activitat expliqués "tècniques pròpies de la kale borroka" i que s'animés a menors d'edat a participar en una pràctica consistent en llençar una còctel Molotov a un ninot uniformat com un mosso d'esquadra, assenyalat com a "objectiu".

L'Asigull, el sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana de Lleida, considera el taller de la festa major de Granollers "absolutament inacceptable" i denuncia que "representa una clara incitació a la violència i a l’odi contra els cossos de seguretat". A més, alerta que els fets poden constituir una violació de la normativa vigent en matèria de seguretat pública i protecció de menors, ja que els indueix a la comissió de delictes violents. "Considerem que aquest tipus d’activitats no només atempten contra els agents de seguretat, sinó que també posen en perill la convivència pacífica i el respecte mutu en la societat", afegeix el sindicat en un comunicat. Des del sindicat de la Guàrdia Urbana de Lleida han instat les autoritats a prendre mesures per garantir "que aquest tipus d’esdeveniments no es repeteixin en cap municipi de Catalunya, i que es promoguin activitats que fomentin valors de respecte i convivència".