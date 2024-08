Més de 31.000 alumnes preinscrits a FP no tenen cap plaça assignada

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 31.404 alumnes que havien fet la preinscripció per estudiar Formació Professional aquest curs no tenen plaça assignada entre les seves 10 peticions, segons ha avançat ‘El Periódico’ i han confirmat a l’ACN fonts del Departament d’Educació. La nova consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ja ha reaccionat a la notícia a través de la xarxa social X i ha demanat disculpes a tots els afectats. Ha assegurat que és una prioritat del Govern reforçar el sistema públic de Formació Professional i s’ha compromès a fer tot el que estigui en les seves mans perquè el proper curs no es repeteixi aquesta situació.

Així, segons dades facilitades pel departament, es van presentar 46.769 sol·licituds de grau superior i s’han assignat 31.837, el que significa que hi ha 14.932 estudiants sense plaça ara mateix. En el cas del grau mitjà, el total de sol·licituds presentades és de 53.703, i s’han assignat 37.231, quedant sense plaça per ara 16.472 estudiants.

Aquests estudiants sense plaça entre les seves 10 peticions esperen ara que es tanqui la segona fase de matriculacions, entre el 2 i el 6 de setembre, per optar a la fase extraordinària de repesca, en la qual es repartiran les places vacants. En total són 10.384: 4.838 de Grau Mitjà i 5.546 de Grau Superior. A més, a aquestes places se sumaran les d’aquelles persones que tot i que sí que han aconseguit una assignació no s’acabaran inscrivint, ja que finalment han optat per un altre camí: el batxillerat, la universitat, el mercat laboral o una plaça privada.

Com a referència, el 13 de setembre del 2023 constaven unes 14.500 vacants entre grau mitjà i superior, i hi havia uns 1.800 alumnes sense assignació. Educació té la intenció d’obrir una interlocució directa amb tots els agents implicats per valorar un avançament del procés i que els alumnes no s’hagin d’inscriure a l’FP un cop ja ha començat el curs.

L’1 d’agost, l’anterior equip del departament va informar que s’havien assignat en primera opció un total de 27.324 places en estudis de grau mitjà i 23.840 de grau superior. 15 dies abans, va explicar que s’havien assignat 34.868 sol·licituds d’FP de grau mitjà, de les quals el 70,94% en primera opció, i 28.994 de grau superior, el 70,47% en primera opció. El departament, però, no va voler fer pública llavors la xifra de sol·licituds totals rebudes.