Alerten de sobrecàrregues elèctriques a l'avinguda Pius XII de Lleida

Veïns del número 6 de l’avinguda Pius XII de Lleida alerten que pateixen sobrecàrregues elèctriques des de la nit de dimarts. “A les nits, els fluorescents emeten forts sorolls i una llum més intensa de l’habitual, i dimecres ens vam despertar sense que funcionessin els intèrfons ni la llum del pàrquing”, va explicar un veí. Ell va ser previngut i va desconnectar tots els aparells electrònics de casa seua durant l’última nit, però els veïns d’un dels 30 pisos del bloc “s’han quedat sense microones, tele, rentadora i caldera”, va assegurar.

Per la seua part, Endesa va afirmar que una brigada va comprovar la tensió ahir a la tarda en diferents punts de la zona i tots els indicadors constaven com a correctes. “Som conscients de la importància del subministrament, i si hi ha qualsevol anomalia els atendrem tan ràpid com puguem”, va afirmar un portaveu.