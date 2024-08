Diversos cicles de Formació Professional de Lleida tenen ja overbooking amb els inscrits en primera opció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos cicles de Formació Professional (FP) de Lleida tenen ja overbooking quan només s’han assignat els alumnes que els van elegir en primera opció, com marca la normativa. A tot Catalunya, hi ha 31.404 preinscrits a l’espera d’obtenir plaça (vegeu el desglossament) i la conselleria d’Educació no va precisar quants a Lleida. A l’institut Caparrella, el cicle amb més demanda ha estat el de Manteniment de Vehicles, que està complet i ha hagut de deixar fora 60 estudiants, segons va indicar la direcció. Va afegir que en el d’Informàtica hi ha un excés de 30, mentre que queden vacants en els d’Electrònica i Conducció de Vehicles. Així mateix, a l’institut Guindàvols sobren 15 preinscrits en el cicle d’Instal·lacions Frigorífiques i Climatització.

Directors van indicar que aquest procés de matrícula, inicialment només per als de primera opció i en funció de la seua nota, està creant malestar entre les famílies, perquè no saben si els seus fills acabaran obtenint plaça. No obstant, van apuntar que alguns dels que van escollir un cicle en primera preferència pot ser que finalment es matriculin a la universitat, per la qual cosa alliberarien places. De fet, Educació també va apuntar que “no tots els aspirants que s’han preinscrit acaben matriculant-se, perquè faran batxillerat o un grau universitari o s’incorporen al mercat laboral”.

D’altra banda, sindicats i entitats educatives van demanar ahir a la nova consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que es destini el 6 per cent del PIB català a l’educació pública, es redueixin les ràtios a les aules, i es derogui el decret de plantilles i millores laborals per als professionals. També reclamen que aposti “exclusivament” per l’escola pública i es treballi per acabar amb la segregació.

Més de 31.000 alumnes sense plaça a tot Catalunya

Un total de 31.404 alumnes preinscrits a FP estan a l’espera d’obtenir plaça després de no haver-se-n’hi assignat una entre les seues 10 primeres opcions. En concret, 16.472 sol·licitants de grau mitjà i 14.932 de superior. La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va lamentar a la xarxa X aquesta situació i va afirmar que “ens comprometem a fer tot el que estigui a les nostres mans perquè el pròxim curs no es repeteixi”. La diputada de Junts al Parlament i expresidenta de la Cambra, Anna Erra, creu que “el Govern d’ERC va arrossegar la incompetència fins a l’últim minut”. Educació diu que hi ha 10.384 vacants a les quals es pot optar del 12 al 16 de setembre i va augurar que previsiblement augmentaran ja que no tots els assignats es matricularan. Va informar que ha disposat d’un procés de gestió de vacants.