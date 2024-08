L'IRBLleida aconsegueix 227 particulars que han aportat 19.114 euros per a investigació

Un total de 227 particulars s'han registrat com a Amics de l'IRBLleida i han aportat en conjunt 19.113 euros per contribuir econòmicament a projectes de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Es tracta d'una figura creada pel centre el 2023 i que s'afegeix al concepte d'empreses col·laboradores, que ja són 193 i van aportar 256.636 euros.

L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida va estrenar el 2023 un nou mètode de microfinançament, els denominats Amics de l’IRBlleida, que van aportar petites quantitats de diners per col·laborar en els seus projectes d’investigació. En total, compta amb 227 amics que en conjunt van aportar 19.114 euros, segons consta en la memòria del centre, la qual cosa suposa una mitjana de gairebé 85 euros per persona.

D’aquesta manera, es tracta de particulars que han decidit fer donacions per a aquest fi en el marc de la campanya de captació d’amics que l’IRBLleida va iniciar en l’exercici anterior a través d’un concurs. El web de l’institut disposa d’un apartat per donar com a amic 10, 20, 30 euros o l’import que desitgin. Sense ser-ho també es poden efectuar donatius puntuals, que poden ser de 10, 20 o 30 euros, o de 3, 6 i 10 de forma periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual).

Aquest mètode de finançament ciutadà dels amics se suma al de les empreses col·laboradores, que el centre té en marxa des de fa anys. L’any passat es van assolir les 193, al sumar-ne 23 que es van incorporar per primera vegada. Entre totes, van aportar un import de 256.636 euros. Es tracta d’una xifra rècord almenys des del 2018, any en què 157 firmes van donar 190.939 euros. El 2019 van ser 166 empreses i 210.056 euros, però el 2020, en plena pandèmia de covid-19, van caure a 135 i 179.375, respectivament. El 2021 van remuntar a 157, que van aportar 202.501 euros; i el 2022 van arribar a 179 i 222.784 euros.

A més, l’IRBLleida permet fer aportacions a un projecte concret a través del web, com és el cas d’un de centrat en la investigació sobre la covid i també al Mamapop, que té per objectiu recaptar finançament per a la investigació científica en càncer de mama. Una altra de les possibilitats que ofereix el centre per poder col·laborar amb la seua tasca és la de deixar un llegat al testament a favor de l’IRBLleida i contribuir d’aquesta manera a fomentar la investigació i millorar la salut de les generacions futures.

Ciutadans i empreses poden desgravar les seues donacions

Tant els particulars com les empreses que col·laboren econòmicament amb l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida poden desgravar la seua donació en la declaració de l’IRPF.En concret, segons detalla el mateix web de l’institut, els ciutadans (persones físiques) poden deduir-se el vuitanta per cent de l’import dels donatius íntegres per aportacions de fins a 250 euros a l’any. Per la seua banda, en les de quantitats superiors, la deducció serà del 40% o del 45% si la col·laboració amb l’institut assoleix els tres anys seguits o més amb una quantitat igual o superior.

Les persones jurídiques també poden deduir-se el 40% dels seus donatius. Aquest percentatge podrà ser del 50% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han efectuat aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat i també per un import igual o superior.

Un centre de prestigi creat el 2004 i amb 485 investigadors

L’IRBLleida es va fundar el 2004 i integra grups d’investigació de les facultats de Medicina i Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, així com de l’Institut Català de la Salut (Arnau de Vilanova i Atenció Primària) i de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS, Hospital Santa Maria, Comarcal del Pallars i Salut Mental). És un centre CERCA de la Generalitat des de l’any 2013 i està reconegut per l’Institut de Salut Carles III.

La plantilla està formada per 572 persones, de les quals 485 són investigadors, distribuïts en 37 grups amb línies d’investigació sobre càncer; patologies cròniques, epidemiologia i malalties infeccioses, neurociències i nutrició, metabolisme i estrès cel·lular, entre d’altres. Així mateix, el 2023, els investigadors van aconseguir 42 nous projectes en convocatòries competitives, van iniciar 65 nous assajos clínics i van efectuar 314 publicacions científiques.