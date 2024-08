Tres ofertes a Lleida i dos al Pirineu opten al gran contracte de les ambulàncies

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El contracte de prestació del servei de transport sanitari terrestre a tot Catalunya ha rebut cinc ofertes a la província, tres empreses per a les comarques del pla i dos al Pirineu. Es tracta del concurs públic més gran que la Generalitat ha licitat aquest any, amb un pressupost amb IVA de 121.8,8 milions a Lleida i 75,5 a l’Alt Pirineu i Aran. En total, gairebé 200 milions d’euros per gestionar el servei d’ambulàncies durant cinc anys no prorrogables. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) afirma que s’estan valorant les propostes i que, de moment, totes les empreses presentades han estat admeses al concurs.

Com ja va publicar aquest diari, una de les empreses que opten al gran contracte és la lleidatana Centre Mèdic Pla d’Urgell. Una filial d’aquesta firma amb seu a Mollerussa, Transporte Sanitario de Teruel, ha format una unió temporal (UTE) amb Consorci del Transport Sanitari Regió Girona i ha presentat ofertes als lots del pla i del Pirineu. Així, si l’UTE guanya la licitació tindria la base a Alpicat, a la zona que temps enrere va acollir el concessionari de Noguera Piñol.

L’empresa que competeix contra l’UTE lleidatana al Pirineu és Transport Sanitari de Catalunya (TSC), l’actual concessionària del servei. D’altra banda, al pla també s’han presentat Ivenom Ambulancias Egara (prestador actual) i Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofia, una empresa madrilenya que a Catalunya només ha presentat oferta per gestionar les ambulàncies en aquesta regió sanitària.

L’empresa que gestiona les ambulàncies a les comarques del pla, Ivenom Egara, ha estat investigada pel jutjat número 5 de l’Audiència Nacional en el denominat cas ambulàncies. Així mateix, agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar el mes d’abril la seu de l’empresa a Lleida per unes suposades irregularitats en la licitació i l’adjudicació de lots del concurs del transport sanitari urgent. Així, l’objectiu de l’escorcoll era obtenir documentació i no hi va haver cap detenció.

El pressupost del contracte d’ambulàncies a tot Catalunya ascendeix fins als 1.977 milions, dividits en deu lots per territoris. La licitació inclou tant els transports urgents com els no urgents, amb cobertura ininterrompuda les 24 hores durant els 365 dies de l’any.