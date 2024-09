Larrosa planteja obrir el centre de dia del mercat de Cappont o buscar un altre lloc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, va visitar ahir la residència Llar de Sant Josep, on va saludar treballadors i usuaris. El seu director, Jordi Latorre, va aprofitar per demanar-li que la Generalitat tingui en compte als pròxims pressupostos un projecte pendent d’ampliació del centre de dia d’aquest equipament. L’alcalde, Fèlix Larrosa, també va participar en la visita i després va rebre la consellera a la Paeria, on li va plantejar “qüestions pendents d’interès per a Lleida” en l’àmbit dels Drets Socials.

Seguint amb els centres de dia, el PSC va pactar amb l’anterior Govern d’ERC posar en marxa el que hi ha construït fa anys a sobre del mercat de Cappont i espera que el nou executiu segueixi amb el projecte. “A Lleida fan falta places de centre de dia públics i estem disposats a col·laborar aportant espais. A Cappont hi ha una important necessitat i serà la nostra prioritat, però podem plantejar diferents alternatives si la Generalitat creu que aquest ha quedat superat”, va afirmar Larrosa. Així mateix, l’alcalde va presentar a la consellera el nou model d’inclusió social, “basat en la descentralització de serveis i espais prenent com a elements essencials la prevenció i les perspectives de gènere, territori o edat”.