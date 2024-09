Vuitanta adolescents d'entre 14 i 17 anys tenen llicència per utilitzar armes a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de lleidatans tenien a finals del 2023 llicència per disposar d’una arma per a la seua defensa personal. Així consta en la memòria del ministeri de l’Interior, sent una xifra molt similar a la comptabilitzada un any abans. Per comptar amb aquest tipus de permisos, la concessió dels quals, remarca el ministeri, tindrà caràcter restrictiu, s’haurà de demostrar que existeix un risc especial i d’estricta necessitat. Al tancament de l’exercici, la Guàrdia Civil tenia comptabilitzades un total de 19.781 llicències i autoritzacions per a l’ús d’armes a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un lleuger augment amb 274 més respecte al 2022. D’aquestes, 118 eren per a ús d’armes de defensa personal mentre que 80 més van ser concedides a adolescents d’entre 14 i 17 anys, vuit menys que el 2022. En aquests casos, la normativa assenyala que la llicència empara la tinença i l’ús d’armes llargues per a caça major i per al tir esportiu, sempre acompanyats d’una persona major d’edat que tingui llicència.

Segons les xifres d’Interior, l’any passat també va augmentar el nombre d’armes registrades al passar de les 34.605 el 2022 a les 34.760 el 2023. Més del 61% són escopetes de caça, a banda d’armes llargues per a vigilància o tret esportiu. Així mateix, hi ha registrades més de 1.800 armes curtes (pistoles i revòlvers), 305 de considerades antigues i també hi ha censades una quinzena de ballestes. En tots els casos, la concessió de qualsevol llicència va lligada a una sèrie de requisits que inclouen proves físiques i psicològiques, a més de sotmetre’s a revisions en funció del tipus d’autorització i d’arma. Així mateix, des de la Guàrdia Civil s’indica que cada llicència porta lligada un nombre màxim d’armes que es poden disposar. Per edats, les dades d’Interior assenyalen que la franja amb més nombre de llicències a la província de Lleida és la que va dels 60 als 69 anys, amb 4.821; seguida dels lleidatans de 50 a 59 anys, amb 4.263. Val a destacar que més del 17% de llicències les tenien persones de 70 anys o més, de les quals 543 superaven els 80. En el conjunt de l’Estat, hi ha 1.436.865 llicències i autoritzacions d’armes i només el 4% corresponen a dones, segons les dades d’Interior. Unes llicències que emparen 2.671.016 armes, la majoria escopetes de caça i altres armes llargues, de les quals 239.734 corresponen a Catalunya, amb 133.225 llicències en vigor a finals del 2023. D’aquestes, 366 eren per a menors d’edat.

