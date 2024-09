Creix un 20% l'atenció al dispositiu de Fira de Lleida per a temporers sense sostre durant la campanya de la fruita

Publicat per acn

El nombre de persones ateses al dispositiu per a temporers sense sostre al pavelló 3 de Fira de Lleida en la campanya de la fruita ha incrementat un 20% aquest estiu. En concret hi han passat 1.120 persones des de principis de juny fins dissabte passat, de les quals 960 hi han pernoctat. El tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha admès que la solució per poder atendre aquest flux creixent de persones que arriben és "complex" i ha destacat que des de 2022, la xifra s'ha doblat. En aquest sentit, ha apostat per buscar la coordinació amb els pobles de l'entorn de la capital i ha recordat que s'està enllestint el projecte per instal·lar mòduls prefabricats i alliberar els pisos de l'EMAU que actualment acullen treballadors temporers.