Publicat per Segre

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en servei un nou sistema de raigs X de baixa energia que permet el tractament de casos de càncer de pell no melanoma sense haver d’operar al pacient o només havent de fer una intervenció mínimament invasiva. El pressupost d'aquest nou equipament és de 534.000 euros, que han estat finançats per la Diputació. Possibilita tractar tumors cutanis com el carcinoma de cèl·lules basals i el de cèl·lules escatoses, lesions precanceroses, limfomes cutanis, carcinoma de Merkel i tumors benignes de la pell com cicatrius queloides.

"Aquest nou sistema ofereix excel·lents resultats cosmètics, especialment en àrees com la cara, el cap i el coll, i proporciona una gran comoditat al pacient, que pot ser tractat assegut o estirat en una postura confortable, gràcies a la versatilitat d’aquest equip i dels seus accessoris”, ha explicat Marta Bonet, facultativa especialista del Servei d’Oncologia Radioteràpica.

Segons la informació facilitada per la gerència territorial de l'ICS, la radioteràpia és un dels tractaments curatius del càncer de pell no melanoma i fins i tot pot donar un resultat cosmètic i estètic més favorable que altres opcions.