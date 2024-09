Denunciats 38 conductors de furgonetes de paqueteria en un control de velocitat a l'AP-2 a Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dimarts els conductors de 38 furgonetes de paqueteria que circulaven amb excés de velocitat per l'AP-2 a Lleida. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, les últimes setmanes agents l'Àrea Regional de Trànsit de Ponent, a través del seguiment de les xarxes socials, van detectar filmacions d'accions temeràries per part de conductors de vehicles de repartiment a l'autopista. A més, denúncies de ciutadans presentades a la mateixa comissaria de Lleida corroboraven que aquests vehicles van estar a punt de provocar algun accident contra altres usuaris de la via per, entre altres infraccions, canvis de carril incorrectes i circulació a velocitats molt elevades.

Davant d'aquests fets aquest dimarts a la tarda els mossos van muntar un dispositiu preventiu de trànsit, amb vehicles policials no logotipats que circulaven per l'AP-2 i un radar, especialment destinat al control dels vehicles que transporten paqueteria.

En el dispositiu es van detectar un total de 38 furgonetes de missatgeria amb excés de velocitat. En els casos amb velocitats molt elevades –en un cas van denunciar un conductor circulant a 161 km/h– els vehicles van ser aturats i les denuncies notificades al lloc. Als conductors aturats també se’ls va sotmetre a proves d’alcoholèmia i detecció de consum de substancies estupefaents. En aquest sentit, dos van sobrepassar la taxa màxima d’alcoholèmia i un va donar positiu per consum de drogues.

Els casos més greus que van detectar els vehicles camuflats de trànsit van ser els de dos furgonetes que circulaven temeràriament i van posar en greu perill els usuaris de la via. Els mossos van aturar els conductors infractors i els van denunciar per conducció temerària i per conduir sota la influència de substàncies estupefaents. Ambdues infraccions penades amb la pèrdua de 6 punts i una multa de 1000 euros, cadascuna.