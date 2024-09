L'Arnau estrena rajos X per a tumors cutanis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d’Oncologia Radioteràpica de l’hospital Arnau ha instal·lat recentment un nou sistema de rajos X de baixa energia que permet el tractament de pacients afectats de càncer de pell no melanoma (CPNM) sense haver d’intervenir-los quirúrgicament o fent-ho de forma mínimament invasiva.

El nou equipament, finançat per la Diputació amb 534.000 euros, permet tractar tumors cutanis, lesions precancerígenes, limfomes cutanis, carcinoma de Merkel i fins i tot tumors benignes de la pell, com cicatrius queloides. Marta Bonet, facultativa especialista del servei, explica que “aquest nou sistema ofereix excel·lents resultats cosmètics, especialment en àrees com la cara, el cap i el coll, i proporciona una gran comoditat al pacient, que pot ser tractat assegut o estirat”.