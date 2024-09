Nùria Gil i Sílvia Romero, delegades del Govern, i Mònica Lafuente, directora general

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La coordinadora del PSC a la Diputació, Nùria Gil, és la nova delegada del Govern a Lleida i l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, de l’Alt Pirineu i Aran. El Consell Executiu va aprovar ahir els seus nomenaments, així com el de Mònica Lafuente, exdiputada i exregidora de Mollerussa, com a directora general de Coordinació Interdepartamental del departament de la Presidència.

Nùria Gil Sió, de Soses, és llicenciada en Psicologia i màster en drogodependències i en actualització en intervenció psicològica i salut mental. Ha treballat a CaixaBank i com a coordinadora de plens a la Diputació. És primera tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Soses i un pacte amb Esquerra preveu que a mig mandat n’assumeixi l’alcaldia. Fa 8 anys que forma part de l’executiva del PSC de Lleida i és a la Mesa del Consell Nacional. Va afirmar que treballarà “per recuperar els serveis públics que el nostre territori ha perdut en els últims anys i que siguin de qualitat, des de l’enteniment, la cooperació i el respecte”. Substitueix Solés Carabasa.Sílvia Romero, de Tremp, és doctora en Lingüística, tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística (en excedència) i professora col·laboradora d’Arts i Humanitats de la UOC. És alcaldessa de Tremp des de l’any 2023 i va ser diputada el Parlament i consellera del consell comarcal del Pallars Jussà. Relleva Josep Castells i va destacar que la seua “principal tasca serà posar en relleu el nostre territori”, que requereix “un enfortiment dels serveis públics que, al Pirineu, passa per una millora de les comunicacions i accions de suport a la ramaderia i per fer front a la sequera”.Lafuente, de Mollerussa, és llicenciada en Dret i té un postgrau en gestió i administració local. Va ser diputada del PSC al Parlament (2010-2012) i al Congrés (2015-2016) i edil de Mollerussa (2003-2007). Ara era tinenta d’alcalde, presidenta de l’àrea d’Urbanisme i edil de Feminismes i Igualtat de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Va ser cap del gabinet de la delegació del Govern central a Catalunya (2019-2023), cap del gabinet del conseller d’Agricultura (2006-2007), assessora del grup socialista de la diputació de Barcelona i gerent de la Federació del PSC de Lleida. També va formar part de l’Executiva (2011-2016), va ser consellera nacional (2008-2023) i secretària d’Organització de Lleida (2004-2012).Així mateix, el lleidatà Jaume Baró Torres va ser nomenat secretari d’Empresa i Competitivitat.