No, no ens hem equivocat: Núria amb accent obert (Nùria)

Núria, que s'escriu amb un accent obert que no existeix en català, i que es pronuncia com sempre, tancat.

"L’acabada de nomenar delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Nùria Gil, ens va fer saber a través del PSC que vol que el seu nom de pila l’accentuem amb l’accent obert a la u. Cadascú s’escriu el nom com vol i, per descomptat, respectarem la seua voluntat ortogràfica.

Si la reina d’Espanya vol que escriguem Letizia en lloc de Leticia, que és com correspondria en castellà, com no hem de respectar la futura alcaldessa de Soses (pacte amb ERC que li donarà el poder a mig mandat) i delegada a Lleida.

Ara bé, a l’hora de pronunciar-ho haurem de continuar anomenant-la Núria, perquè no veiem manera de dir-ho d’una altra manera. I estem desitjosos de saber la causa o la procedència d’aquesta originalitat no normativa sobre accentuar la u oberta."