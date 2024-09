Tallen el carrer del Carme de Lleida per despreniments

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va tallar preventivament ahir al migdia el carrer del Carme al caure fragments d’una façana a la via pública. Al lloc també van acudir els Bombers, que van fer una revisió de l’immoble. Els fets van tenir lloc a les 12.00 hores en un edifici que hi ha en la intersecció amb Democràcia. Els Bombers hi van acudir amb l’autoescala. La Policia Local va tallar al trànsit l’accés al carrer Democràcia i per als vianants el carrer del Carme. El despreniment podria haver estat causat per les pluges (més informació a les pàgines 3 i 4).