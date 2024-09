Zona de Baixes Emissions a Lleida: ERC reclama un procés participatiu i el Comú ampliar-la

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

"El grup d’ERC va expressar ahir el seu rebuig al fet que la normativa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) sigui aprovada en comissió informativa el proper dia 16 i en el ple d’aquest mes sense haver tingut lloc el procés participatiu previ que s’havia previst.

Així ho va anunciar després que els seus regidors Juanjo Falcó i Xavier Estrada es reunissin amb la tinenta d’alcalde Cristina Morón, que els va comunicar que aquest és el calendari que planteja l’equip de govern. “És inaudit que la regidoria proposi al document de projecte de la ZBE de fer un procés de participació diferent de la fase d’exposició pública de l’ordenança i que, alhora, ens digui que portarà a la comissió i al ple l’expedient d’aprovació de l’ordenança saltant-se el procés de participació”, va manifestar Falcó. Per això, va indicar que si no retira l’expedient de l’ordre del dia hi votaran en contra, alhora que va denunciar “greus insuficiències” en el projecte.

Per la seua part, la regidora del Comú Laura Bergés va reclamar una ZBE “més ambiciosa” i va opinar que la proposta “és la d’un govern retardista, que fa discursos de compromís amb la salut i el planeta però retarda aplicar mesures coherents amb aquest compromís”."