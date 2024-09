El curs escolar comença dilluns a Catalunya amb la previsió d'1,3 milions d'alumnes i 82.277 docents

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs 2024-2025 començarà dilluns vinent amb la previsió d'1.333.171 alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat, Formació Professional (FP) i educació especial. Si s'inclouen els estudis de règim especial, la formació d'adults i els ensenyaments a distància la xifra puja a 1.610.346 alumnes. D'altra banda, hi haurà 82.277 dotacions de personal docent, 942 més que el curs anterior. En el total s'inclouen 18.295 docents estabilitzats en els darrers processos. Educació no ha facilitat dades per demarcacions d'aquest curs.

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que el reforç dels aprenentatges i la millora educativa és una de les priorites, així com la posada en marxa d'un pla de desburocratització.