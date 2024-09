Projecten un hotel de luxe al Centre Històric

El Barri Antic tindrà un hotel de luxe, a més del Parador del Roser, si prospera el projecte de Guillermo Sàez, que preveu obrir-lo en un edifici ara en rehabilitació de la plaça Sant Josep, just davant de l’església de Sant Llorenç i a prop de rambla d’Aragó. Va explicar que l’immoble, que té 160 metres de superfície per planta, era reformat per acollir sis habitatges, però les obres es van aturar i ara hi projecta un hotel de 15 habitacions “per a clients d’un poder adquisitiu alt, com els del Parador” del carrer Cavallers. De moment, està estudiant la viabilitat d’executar aquest equipament i creu que podrà portar-lo endavant.

El promotor va apuntar que, aprofitant que seria al costat de la parròquia de Sant Llorenç, l’equipament hoteler podria oferir suites per a les parelles i habitacions de qualitat per a convidats. La Paeria va assenyalar que es tractaria d’un hotel boutique amb serveis prèmium i Sàez va indicar que encara no pot precisar quantes estrelles tindria l’equipament. En tot cas, va destacar que seria un bon projecte per dinamitzar el Centre Històric i va afegir que l’ajuntament també ho veu amb bons ulls perquè contribuiria a regenerar el barri.Sàez també té previst obrir l’antiga taverna Tricicle, a la plaça Aurembiaix d’Urgell. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir les obres per posar en marxa el nou restaurant amb música en directe, denominat Tocata, que obrirà aquesta tardor a la cantonada dels carrers Lluís Besa i Llopis, on es preveu organitzar esdeveniments culturals.

Larrosa, acompanyat de l’edil de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va destacar l’empenta dels emprenedors que impulsen nous negocis en aquesta zona de la ciutat i va augurar que es convertiran en espais extraordinaris per passejar i intercanviar emocions en l’àmbit cultural i gastronòmic”. “Aquesta és una manera de fer barri i de fer ciutat”, va sentenciar.