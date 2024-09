Atropellen una runner en un pas zebra de Pardinyes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona que feia running va resultar ferida a primera hora del matí d’ahir al ser atropellada per un vehicle en un pas zebra de l’avinguda Tortosa, al barri de Pardinyes. La dona ferida, de 33 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.

L’accident es va produir al voltant de les 8.00 hores en el pas de vianants regulat per semàfor que hi ha a l’altura del número 19 de l’avinguda Tortosa, a la intersecció amb el carrer Baró de Maials i el poont de Pardinyes. Un turisme va atropellar l’esportista quan creuava el pas de vianants. Pel que sembla, el conductor no es va adonar de la presència de la vianant, segons van informar fonts policials. Al lloc van acudir la Guàrdia Urbana i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de ser atesa in situ, la dona va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. La víctima presentava contusions i un fort cop en una espatlla. La Guàrdia Urbana va regular el trànsit i es va fer càrrec de l’atestat del sinistre.D’altra banda, una persona va resultar ferida lleu ahir a la matinada en un accident a l’avinguda Estudi General. Va anar evacuada a l’Arnau.