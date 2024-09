Educació, oberta a revisar el val escolar per ajudar vulnerables

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, es va mostrar ahir disposada a “revisar” els vals escolars, que aquest any han estat dos de 30 euros cada un per a alumnes de Primària i ESO (39.562 a Lleida), després que un informe de la Sindicatura de Comptes avisés el Govern sobre l’impacte social i econòmic d’aquesta mesura. Va mostrar la seua preocupació perquè alguns centres han qüestionat la gestió dels vals i va apuntar que exploraran què fer perquè aquesta eina permeti reforçar l’ajuda a les famílies més vulnerables. Fins ara, s’han activat un 73,3% dels vals, dels quals el 23% s’han derivat als centres i la resta s’han gastat en comerços.

Niubó va fer aquestes declaracions en la presentació del nou curs, que començarà dilluns, amb una previsió d’1.333.171 alumnes a tot Catalunya d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional i educació especial. Si s’inclouen els estudis de règim especial, la formació d’adults i els ensenyaments a distància, la xifra ascendeix a 1.610.346 alumnes. D’altra banda, hi haurà 82.277 dotacions de personal docent, 942 més que el curs anterior. En el total s’inclouen 18.295 docents estabilitzats en els últims processos. Les dades de Lleida que dona Educació corresponen al curs passat, que va acabar amb 66.507 estudiants al pla (des d’Infantil a Formació Professional) i 10.893 a l’Alt Pirineu i Aran. En el conjunt de Catalunya, el departament preveu que disminuiran els escolars d’Infantil i d’ESO i augmentaran els de Primària i, sobretot, els de Batxillerat i FP.Per una altra banda, la consellera va anunciar un pla per desburocratitzar els centres i va subratllar la necessitat de reforçar els aprenentatges per millorar els resultats després de l’últim informe PISA i de recuperar “l’orgull i prestigi del sector educatiu”. Va defensar l’objectiu de “protegir” el català en l’educació i garantir el seu ple domini (i de l’aranès a la Val d’Aran), oral i escrit, per part de tots els estudiants al final de l’etapa obligatòria. Així mateix, la consellera va insistir a mantenir la planificació prevista fins ara de començar les classes abans de la Diada nacional de Catalunya de l’11 de setembre.

El Govern no respon a una queixa de famílies de Pardinyes

La Sindicatura de Greuges de Catalunya afirma que Educació no ha respost en el temps legalment previst la seua petició d’informació sobre els alumnes que es van quedar sense plaça a l’institut Josep Lladonosa de Pardinyes en la preinscripció a l’haver ampliat a última hora el departament el nombre de places reservades per a estudiants amb necessitats especials.Una trentena de famílies van presentar una queixa per aquesta raó a la sindicatura, que va requerir un informe i documentació a Educació per poder resoldre la queixa, però no ha respost. Per aquesta raó, li recorda que és el seu “deure” facilitar la informació.

No veu prioritari recuperar la sisena hora i les classes de tarda a l’ESO

Educació no veu prioritari recuperar la sisena hora a Primària i les classes a les tardes a l’ESO. “No és que sigui una prioritat”, va dir Niubó i va afirmar que vol començar a implantar polítiques “amb més consensos”. Reimplantar la sisena hora és una de les mesures incloses en el pacte d’investidura del PSC i els comuns, i la consellera va dir que n’ha parlat amb la seua líder, Jéssica Albiach, i que continuarà parlant amb els grups. Va remarcar que no s’intenta “imposar” res i va afegir que si hi hagués un gran consens, s’hauria d’estudiar “la mesura concreta i més quirúrgica per fer-ho possible”. Sobre la jornada intensiva a l’ESO, va recordar que va ser impulsada per un Govern anterior “en moment de retallades” i va assenyalar que revertir-la és un canvi que el departament “no pot fer ni imposar”. Va dir que han de tenir en compte tots els agents de la comunitat educativa i el benestar dels alumnes.