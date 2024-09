L'auge de l'FP dispara la inscripció en cicles que s'imparteixen online

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En els últims anys, la demanda de Formació Professional (FP) ha experimentat un auge a Lleida, però el principal increment s’ha produït en les inscripcions a cicles formatius impartits online (bàsicament per centres privats). Segons dades del ministeri d’Educació, en el curs 2022-2023 hi havia a Lleida 14.301 alumnes de cicles d’FP de grau mitjà a Lleida, dels quals 4.246 en règim presencial i 10.055 a distància, tots a la privada. Cinc cursos abans, eren 6.324 estudiants, 1.665 a distància (cap a la pública). Això representa que ara hi ha un 126% més d’alumnes de cicles de grau mitjà i sis vegades més de matriculats en els telemàtics (+503%).

En els cicles de grau superior, l’augment és molt més acusat al passar de 7.753 alumnes a Lleida el curs 2017-2018 a 37.649 el 2022-2023 (un 385% més, gairebé per cinc) i els d’estudis online, de 3.946 a 34.104, és a dir gairebé nou vegades més (+764%). Aquesta xifra tan elevada ve motivada perquè el principal centre privat d’FP de la capital, Ilerna, té matriculats als seus cicles estudiants de tot l’Estat amb la llicència de Lleida, va indicar un responsable del centre.Les classes als cicles formatius, igual que a Batxillerat, no arranquen demà, sinó a partir del dia 12 i a l’FP encara hi ha 31.404 alumnes preinscrits i a l’espera d’obtenir plaça després que no se’ls n’hagi assignat una entre les seues deu primeres opcions. En concret, 16.472 sol·licitants de grau mitjà i 14.932 de superior. Educació assegura que hi ha 10.384 vacants a les quals es pot optar del 12 al 16 de setembre i va augurar que previsiblement augmentaran ja que no tots els assignats s’acabaran matriculant.A Lleida, tal com va avançar aquest diari, diversos cicles d’FP ja tenen overbooking quan només s’han assignat els alumnes que els van elegir en primera opció, com marca la normativa. Per exemple, a l’institut Caparrella, el cicle amb més demanda ha estat el de Manteniment de Vehicles, que està complet i ha hagut de deixar fora seixanta estudiants, segons va indicar la direcció. Va afegir que en el d’Informàtica n’hi ha un excés de trenta, mentre que queden vacants als d’Electrònica i Conducció de Vehicles. Així mateix, a l’institut Guindàvols sobren quinze preinscrits al cicle d’Instal·lacions Frigorífiques i Climatització.

Els telèfons mòbils estan prohibits aquest curs tant a Primària com en Secundària per tal de“potenciar la convivència i minimitzar els aspectes disruptius” als centres. De fet, a Lleida de forma majoritària els alumnes ja no podien utilitzar aquests dispositius en escoles i instituts, tret que fos com a eina en el marc d’una activitat pedagògica.

En concret, a Infantil i Primària la restricció d’ús de mòbils és absoluta en horari lectiu i al pati o extraescolars. Si un alumne el porta, haurà d’estar apagat i guardat on el centre determini. A l’ESO, els estudiants el portaran apagat i es guardarà al lloc que l’institut estableixi. En activitats lectives, es podrà permetre en circumstàncies excepcionals o per circumstàncies personals. En l’etapa postobligatòria, només s’utilitzarà en activitats d’aprenentatge i en horari lectiu cada centre en regularà l’ús.

La conselleria va anunciar una dotació de 52 educadors socials que faran un seguiment i acompanyament dels joves que han abandonat els estudis, amb l’objectiu que es reincorporin al sistema educatiu.

Així mateix, per tercer curs s’implementaran motxilles econòmiques per a alumnes vulnerables, que són dotacions que reben els centres per garantir la igualtat de condicions d’aprenentatge d’aquests estudiants. A més, Educació planifica l’oferta de grups en funció de la lluita contra la segregació escolar.

D’altra banda, com a novetat el departament posarà en marxa un pla de desburocratització que té com a objectiu reduir la carta burocràtica del sistema educatiu. Així, durant el curs s’oferirà suport i acompanyament a les direccions dels centres.