Aquests són els talls de trànsit a Lleida per les manifestacions de la Diada

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La manifestació i concentració previstes a la ciutat de Lleida amb motiu de la celebració de la Diada aquest dimecres implicaran restriccions i desviaments de trànsit a l’entorn de l’avinguda Rovira Roure a partir de les 7 del matí. Els organitzadors de la concentració situaran un escenari a l’avinguda Rovira Roure (entre la plaça Ricard Viñes i el Passeig de Ronda) on es faran els diversos actes programats, segons la Paeria.

Per aquest motiu, es prohibirà l’accés a aquesta avinguda en ambdós sentits (des de Passeig de Ronda i des de Ricard Viñes). Només hi podran accedir veïns i els usuaris de les càrregues/descàrregues comercials. El trànsit de vehicles entre els carrers Aribau i Magí Morera romandrà obert durant el muntatge de l’escenari i es tancarà quan s’iniciïn els actes previstos, i quedarà restringida l’entrada i sortida de vehicles dels pàrquings mentre durin els actes previstos. L'ajuntament reservarà un espai d’estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda a la parada de taxi ubicada al principi del carrer de Prat de la Riba.

D’altra banda, les entitats organitzadores de la concentració també han previst una manifestació a les 17 h, per la qual cosa a partir de les 16 h i en funció del nombre de participants, quedarà restringit el trànsit a la rambla d’Aragó dels vehicles que arribin des de plaça d’Espanya, des de Ricard Viñes i des dels carrers transversals que accedeixen a la rambla d’Aragó, a excepció del carrer Lluís Companys.

Pel que fa a la manifestació, el trànsit quedarà restablert al voltant de les 18 h. En canvi, el tram de Rovira Roure on es durà a terme la concentració, entre la plaça Ricard Viñes i el passeig de Ronda, no quedarà restablert fins que finalitzi el desmuntatge de l’escenari, a mitjanit aproximadament.