Detingut a l’intentar robar al menjador del col·legi Camps Elisis de Lleida

La Policia Local va efectuar durant la nit i matinada d’aquest diumenge diverses actuacions als carrers de Lleida ciutat i va detenir quatre persones entre les 23.30 i les 4.30 hores. Segons fonts del cos, els agents es van dirigir cap a les 2.40 hores al carrer Santa Cecília al saltar l’alarma del col·legi públic Camps Elisis.

A l’entrar van trobar un home de 39 anys que presumptament intentava robar al menjador del centre. Els policies el van arrestar al·legant robatori amb força.

La primera intervenció es va portar a terme a les 23.30 hores al carrer Comerç, número 4, quan van ser alertats per una forta discussió entre una parella a l’interior d’un pis. Una dotació va detenir un home de 26 anys per un presumpte delicte de violència de gènere i se’l va traslladar a les dependències policials. Posteriorment, també es va arrestar per un altre presumpte delicte de violència de gènere una altra persona.

Els fets es van produir cap a les 4.30 hores al carrer Lluís Besa després de rebre avís que a la via pública un home estava colpejant fortament una dona, a qui va assestar diversos cops de puny.

Baralla a Bonaire

A les 4.00 de la matinada també es va haver d’activar una altra operació policial després de ser alertats d’una baralla al carrer Bonaire. En aquest cas es va tractar d’una baralla entre dos homes que va acabar amb l’arrest d’un individu de 32 anys per clavar diversos cops a la cara a un altre al qual va intentar robar el mòbil i la cartera. Va ser reduït i arrestat, segons fonts de la Guàrdia Urbana.