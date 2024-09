Ferida al caure per unes roques a la Pobla de Segur

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers van rescatar aquest dilluns una jove ferida al caure per unes roques al sortir a caminar a la Pobla de Segur. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 20.07 hores i una hora després ja l’havien localitzat i es van iniciar les tasques de rescat. La jove tenia lesions a les lumbars i va ser evacuada a un centre mèdic.

D’altra banda, diverses dotacions es van activar de matinada per buscar un home que havia sortit a passejar amb el gos i no havia tornat a Àreu. L’avís es va rebre a les 4.19 hores i va ser localitzat per telèfon a les 7.14 hores