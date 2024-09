A judici acusada de falsificar en un plet la firma d’un treballador

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida té previst jutjar el proper dimecres vinent 18 de setembre una dona acusada de falsificar la firma d’un treballador durant un procediment judicial per una reclamació de quantitat. La Fiscalia sol·licita que se li imposi una pena de 2 anys de presó per un delicte de falsificació documental en concurs amb un d’estafa processal en grau de temptativa i que indemnitzi l’empleat per danys morals. Segons l’escrit del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc el febrer del 2020, quan l’acusada era l’administradora única d’una empresa de Lleida i com a tal va presentar una documentació a nom d’aquesta societat durant una demanda contra la firma per una reclamació de quantitat. Segons la Fiscalia, l’acusada, per oposar-se a la demanda que instruïa un jutjat social de Lleida, va presentar rebuts de nòmines del treballador demandant des de novembre de 2018 a febrer de 2019 en les quals constava una firma “que imitada la de l’empleat però que les havia fet una altra persona amb l’objectiu que la jutge desestimés la petició de reclamació de quantitat sabent que no era la firma de l’empleat”. Una causa social, segons la Fiscalia, que ha quedat pendent del procediment penal, que haurà de jutjar l’Audiència Provincial.

Delicte de falsedat

El Ministeri Públic considera que es tracta d’un delicte de falsedat en document privat en concurs amb estafa processal en grau de temptativa. Per això, demana que s’imposi dos anys de presó i que l’acusada indemnitzi el treballador amb 1.000 euros pels danys morals causats. El juny del 2023, dos responsables d’una altra empresa van acceptar un any de presó per falsificar firmes d’un empleat que van aportar en un judici contra aquest per acomiadament.