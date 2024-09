Unes 3.000 persones Lleida en la manifestació independentista de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La manifestació ha començat puntual a les quatre de la tarda a l’alçada de l’avinguda Catalunya, just al davant de la delegació del Govern. L’han encapçalat un grup de motards i també un tractor clàssic com a símbol de la pagesia. La multitud s’ha anat desplegant fins a l’alçada del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), quan s’ha començat a veure la cua de la marxa. Al llarg del recorregut, s’han pogut sentir diverses consignes com: “visca la terra, la terra és vida”, “visca la pagesia i visca la terra lliure”, “sense desobediència no hi ha independència” o “sense la pagesia, no hi ha sobirania”.

A la protesta hi havia els principals líders dels partits independentistes a Ponent, Junts, ERC i la CUP, i també els de les entitats que s’han sumat a l’organització de l’acte. Entre els manifestants també s’han vist algunes pancartes contra ERC i l’actitud dels partits sobiranistes per la falta d’unitat.

El coordinador de l’ANC a Lleida, Jordi Alsina, ha volgut destacar l’èxit de la convocatòria que “ha tallat” el centre de la ciutat. Els càlculs de l’organització han fixat en 4.000 persones les que hi havia a la sortida de la marxa, 6.000 durant el recorregut i 8.000 a l’acte final a l’encreuament de Rovira Roure amb el Passeig de Ronda. La Guàrdia Urbana per la seva banda ha xifrat en uns 3.000 els participants.

L’encarregat de presentar l’acte final que com a la resta de capitals ha començat puntal a les 17:14h ha estat el clown, còmic i guionista Ferran Aixalà. El manifest l’han llegit Miquel Torres, pagès de St Martí de Maldà i president del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, i Gemma Bertrand, pagesa de Juneda i emprenedora. Han fet referència a la pagesia i el conjunt del sector primari com a “element clau” de la lluita per l’alliberament nacional. En aquest sentit, han posat l’exemple de l’1-O quan centenars de pagesos van posar la seva maquinària a disposició del país per protegir les votacions del referèndum.

Després de la lectura del manifest s’ha fet la connexió amb l’acte central a Barcelona que ha estat seguit atentament per tots els assistents malgrat algunes interrupcions per problemes de connexió. A continuació s’ha cantat l’Himne Nacional de Catalunya i tot seguit s’ha deixat pas a les actuacions musicals.