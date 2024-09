Detingut amb 1,6 quilos de 'maria' i una arma a l'Horta

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir dimarts a la nit un home de 47 anys i va imputar una dona de 45 al trobar 1,6 quilos de marihuana al seu vehicle. Es dona la circumstància que la parella anava amb els seus dos fills, ambdós menors d’edat. Els pares van ser imputats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Els fets van ocórrer cap a les 20.00 hores de dimarts quan la Guàrdia Urbana va ser alertada de la presència d’un cotxe que va aixecar sospites a la partida Femosa. Al lloc va acudir la patrulla que forma part del dispositiu de vigilància de l’Horta. Els agents van localitzar el vehicle, que tenien fitxat, minuts després en un dels camins d’aquesta partida. Hi anaven quatre ocupants, una parella i els seus dos fills. L’home era conegut policialment pel seu historial delictiu per robatoris, per la qual cosa els agents van procedir a fer un escorcoll minuciós del vehicle. A la bossa de la dona van trobar una bossa que contenia 1,6 quilos de marihuana. A més, al maleter hi havia objectes la procedència dels quals no van poder acreditar i també van trobar una pistola d’aire comprimit.Davant d’això, els agents van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues i van imputar la dona. No la van detenir perquè així ella es podia quedar el càrrec dels menors i, a més, tenen domicili conegut. Així mateix, van aixecar una acta administrativa per la tinença de la pistola d’aire comprimit que va ser decomissada preventivament amb els objectes que hi havia al maleter, per determinar si procedeixen d’algun il·lícit.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat des de la primavera la vigilància i els controls a l’Horta després de diverses onades de robatoris i assalts en aquesta àmplia zona de la capital del Segrià. Veïns de partides com Quatre Pilans i Grealó van arribar a organitzar sometents. Des d’aleshores, s’ha arrestat una vintena de persones.