Pujada salarial del 4% aquest any i del 3% el pròxim per a la plantilla dels autobusos de Lleida ciutat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria, Autobusos de Lleida i el comitè d’empresa sindical han firmat aquest matí el nou conveni del servei de busos urbans per als anys 2024 i 2025, que fixa un augment salarial del 4% (2024) i 3% (2025), així com una reducció del màxim d’hores seguides de conducció. Fins ara, les jornades podien assolir les 5 hores i mitja de conducció ininterrompuda. Amb el nou conveni, es limitaran a 4:45 hores. “La valoració és molt positiva per part de tota la plantilla. Tenim vocació de servei públic”, ha manifestat el president del comitè. L’empresa compta amb 128 empleats

L’actual concessió del servei, en mans de Sarbus, es troba en la seua fase final, després que la Paeria la prorrogués fins finals de 2025.