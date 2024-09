El curs d'FP arranca amb 1.943 vacants però amb alumnes que no saben on estudiaran

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou curs va començar ahir per als alumnes de Formació Professional amb la paradoxa que encara hi ha 1.943 places vacants als centres de la província, mentre que centenars d’alumnes que en les dos tandes d’assignació prèvies no van ser admesos en cicles formatius amb overbooking no podran matricular-se i començar el curs fins a l’octubre.

El departament d’Educació va publicar ahir les vacants, que ascendeixen a 19.514 places a Catalunya, i va obrir un tercer procés de sol·licituds de preinscripció que es tancarà dilluns vinent. Aquesta ampliació és accessible tant per als alumnes que ja es van presentar a l’inici del procés com per a aquells que no hagin participat fins al moment.El procés de matriculació continuarà dijous vinent, dia 19, quan es publicarà la llista d’admesos. Els alumnes i famílies hauran d’esperar fins al dia 25 per saber on han estat assignats i les matrícules es duran a terme del dia 26 al 30 de setembre. Així, no començaran el curs fins als primers dies d’octubre.

El director d’un centre de la ciutat defineix el procés com a “caòtic”. Valora positivament la intenció d’afavorir els alumnes amb més nota en l’assignació de les places en primera opció, però “de cara al curs que ve s’hauria de revisar” perquè molts no tenen plaça assignada fins a finals de setembre i no saben en quina especialitat o centre seran admesos. Aquesta situació causa una “inquietud enorme” entre les famílies, assegura.Un altre director lamenta que les demores en les assignacions es deuen a tràmits burocràtics i explica que el fet que alguns alumnes no puguin començar els cicles fins a finals de mes “alenteix una mica l’inici del curs” perquè s’han de repetir algunes explicacions, com les de seguretat en graus de mecànica o instal·lacions.De les gairebé 2.000 places que de moment han quedat vacants a Lleida, 1.021 són de cicles formatius de grau mitjà –752 a les comarques del pla i 269 al Pirineu– i 922 places són de graus superiors –781 al pla i 141 al Pirineu.

La UdL comença amb un 4% més d’estudiants i 38 graus plens

Els alumnes universitaris i de Batxillerat també van començar el curs ahir. La Universitat de Lleida (UdL) va indicar que compta amb uns 9.500 alumnes, dels quals 2.599 són estudiants de primer, un 4% més que l’últim curs. Per la seua part, segons les dades del departament d’Educació, unes 12.000 persones van començar ahir el Batxillerat i els graus d’FP.La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la UdL, Paquita Santiveri, celebra “la tendència a l’alça de la quantitat d’estudiants de nou ingrés en els últims quatre anys” i assenyala que 38 dels 55 graus de la universitat estan plens. La UdL ha cobert un 93 per cent de les 2.317 places que oferia en els centres propis, i encara queden les assignacions de les persones que van fer la selectivitat al setembre.D’altra banda, Santiveri va reiterar que la UdL preveu començar a impartir el grau d’Infermeria a Tremp a partir del curs vinent, així com que espera actualitzar el pla d’estudis del grau de Geografia de cara al curs 2026-2027.