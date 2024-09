Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

La setantena edició de la Fira de Sant Miquel-Eurofruit se celebrarà del 26 al 29 de setembre, tindrà 291 expositors directes que ocuparan el 100% de la superfície, uns 50.000 metres quadrats, i comptarà amb mig centenar d’activitats paral·leles, entre les quals destaquen la tercera edició del Congrés Bit, un certamen vinculat a la bioeconomia, així com una sessió de tardeo amb música, food trucks i dj dijous a la tarda. Aquestes són les principals novetats del certamen d’aquest any, que ha estat presentat aquest migdia al palau de congressos de la Llotja i que buscarà ser "un punt d’inflexió" per avançar cap a la professionalització de la fira. Així ho han remarcat els membres del patronat de Fira de Lleida (Generalitat, Diputació, Paeria i Cambra de Comerç), que han detallat que la intenció de cara al proper any és que hi hagi, d’una banda, una fira més enfocada al públic professional i les empreses els dies feiners, mentre que els dies festius i el cap de setmana es reservarien per al públic general. "La Fira va encarregar un estudi per analitzar el seu model de futur i aquest recomanava desagregar la part popular de la professional del certamen", ha dit l’alcalde, Fèlix Larrosa, que ha destacat que "els mateixos empresaris l’han reclamat i treballarem perquè aquesta reconversió sigui definitiva de cara a la pròxima edició". L’alcalde ha afegit que visitaran Sant Miquel el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d’Agricultura, Luís Planas, i que per a l’edició del proper any esperen comptar amb el nou pavelló firal, la licitació del qual va ser ratificada aquesta mateixa setmana per Fira de Lleida.

Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, s’ha mostrat molt satisfet de la consolidació del Congrés Bit, ja que "demostra que Lleida és una terra d’oportunitats per a la bioeconomia i l’agroindústria, que cada vegada s’està consolidant més al territori". El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, també ha posat èmfasi en la professionalització de la fira i va lloar que amb activitats com el tardeo "captem públic jove que pot ajudar que hi hagi un relleu generacional dins de la pròpia fira". Al seu torn, la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, ha lloat que Sant Miquel "és un punt de trobada multidisciplinari entre empreses de diferents sectors" i ha destacat la necessitat de promocionar i donar a conèixer l’ús de la tecnologia en el camp agroalimentari, "perquè Lleida vol ser la capital catalana de la bioeconomia". Finalment, el director de la Fira, Oriol Oró, ha assenyalat que malgrat no disposar del Palau de Vidre, que és en obres, han adaptat la superfície firal per donar cabuda a tots els expositors i que aquest any tornaran a comptar amb els tractors.