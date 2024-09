La Fira de Sant Miquel de Lleida comptarà amb fins a 291 expositors i una sessió de tardeig el dia 26

La setantena edició de la Fira de Sant Miquel-Eurofruit se celebrarà del 26 al 29 de setembre, tindrà 291 expositors directes que ocuparan el 100% de la superfície, uns 50.000 metres quadrats, i comptarà amb 50 activitats, entre les quals destaquen la 3a edició del Congrés Bit, un certamen vinculat a la bioeconomia, i una sessió de tardeig, batejada com a Agrotardeig, organitzat pel sindicat agrari JARC al costat del pavelló 4 on hi haurà música, food trucks, i DJ el dijous 26 des de les 19.30 hores fins a la mitjanit.

Aquestes són les principals novetats de l’edició d’aquest any, que va ser presentada ahir a la Llotja i que buscarà ser “un punt d’inflexió” per avançar cap a la professionalització. Així ho van assegurar els membres del patronat de Fira de Lleida (Paeria, Diputació, Generalitat i Cambra de Comerç), que van detallar que la idea de cara al proper any és que la fira estigui enfocada al públic professional i a les empreses els feiners, mentre que els dies festius es reservarien per al públic en general. “La Fira va encarregar un estudi per analitzar-ne el model de futur i aquest recomanava desagregar la part popular de la professional”, va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va remarcar que “els mateixos empresaris han reclamat aquesta reconversió”. Va afegir que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d’Agricultura, Luis Planas, visitaran la fira i que per al proper any esperen comptar amb el nou pavelló.

Així mateix, el president de la Diputació, Joan Talarn, es va mostrar satisfet de la consolidació del Congrés Bit, ja que “demostra que Lleida és una terra d’oportunitats per a la bioeconomia”. Al seu torn, el president de la Cambra, Jaume Saltó, va posar èmfasi en la professionalització del certamen i va lloar que amb activitats com el tardeig “captem públic jove que ajudi el relleu generacional a la fira”. D’altra banda, la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, va destacar la necessitat de promocionar la tecnologia agroalimentària, “perquè Lleida vol ser la capital de la bioeconomia”.

Finalment, el director de la Fira, Oriol Oró, va assegurar que han adaptat el recinte per donar cabuda als expositors i que aquest any tornaran a tenir tractors.