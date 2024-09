Una incidència a Sants provoca el caos a la circulació a l'alta velocitat

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació de trens d’alta velocitat que tenen origen a l’estació de Sants de Barcelona es troba interrompuda aquest divendres al matí, segons informa Adif. És a causa d’un petit descarrilament d’un tren Euromed, que ha sortit de l'eix, segons informen des de Renfe. Des de Protecció Civil han activat el Pla Ferrocat (per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril) en fase de prealerta per l’acumulació de viatgers de la línia AVE a l'Estació de Sants pels retards que s’estan produint.

Desenes de viatgers s'han acumulat a l'accés a l'alta velocitat a l'estació de Sants.Lluís Sibils / ACN

A l'estació de Lleida-Pirineus hi ha trens interromputs i d'altres amb importants demores. Així, per exemple, l'AVE que havia de passar per Lleida a les 9.39 h cap a Sevilla està estimat que arribi a la capital del Segrià a les 12.29 h; el tren de les 10.13 h cap a Salamanca/Vigo està demorat sense previsió, mentre que l'AVE de les 12.00 hores cap a Barcelona estava previst que sortís puntual. Consulta l'estat dels serveis des de l'estació de Lleida-Pirineus

Ampliarem la informació