L'ajuntament de Lleida convoca ajudes per obrir comerços en quatre zones de la ciutat

L'ajuntament de Lleida ha anunciat aquest divendres que té previst aprovar a partir de la segona meitat de setembre la convocatòria de subvencions destinades al foment de l'activitat econòmica i al suport a l'obertura i millora dels establiments comercials, que tindran una dotació de 130.000 euros. Avui s'ha informat de la convocatòria a la Comissió Informativa de la Capital Cultural i les Oportunitats i es preveu que l’aprovi la setmana vinent la Junta de Govern Local. La Regidoria de Promoció de la Ciutat pretén així facilitar als comerços i serveis l'obertura de nous establiments, així com la reforma dels existents.

L'objectiu principal de la iniciativa és fomentar l’activitat econòmica mitjançant l’ocupació de locals buits de planta baixa i impulsar la revitalització dels comerços locals, millorar l’atractiu dels carrers comercials del municipi, a més de contribuir a la creació d’oportunitats econòmiques per als comerciants locals generant una ocupació sostenible, segons explica la Paeria.

En aquesta edició 2024, les subvencions s’emmarquen com una de les accions de l'Operació Rambla, que preveu, entre d’altres, l’impuls comercial al voltant de la Rambla Ferran. A més d’aquesta zona de la ciutat, aquest any les subvencions es centren específicament en altres barris com són el Centre Històric, La Mariola i els Mangraners.

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica, a l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, a finals de setembre. El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre. Els beneficiaris podran rebre fins al 50% del cost de les accions subvencionables amb un import màxim de 5.000 euros per persona beneficiària. La despesa i la inversió mínima subvencionable que cal realitzar és de 2.000 euros (IVA exclòs).