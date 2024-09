L'hospital Arnau de Lleida realitza amb èxit la primera donació de cor en asistòlia controlada

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) ha realitzat amb èxit la primera donació de cor en asistòlia controlada, un procediment complex que fins ara estava limitat als centres amb cirurgia cardíaca. La donació en asistòlia controlada ha anat creixent en els darrers anys, fins a arribar al 56% del total de donacions a Catalunya el 2023 (el 58% a Lleida).

La coordinadora de Trasplantaments de l’Arnau, Mariona Badia, explica que “la donació en asistòlia controlada és un procés en què el donant mor per aturada cardiorespiratòria, però immediatament després es reinicia el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans mitjançant un dispositiu extracorpori que aporta oxigen als òrgans potencialment trasplantables”.

La incorporació de sistemes de preservació d’òrgans mitjançant oxigenació extracorpòria ha permès augmentar el nombre i el tipus d’òrgans per al trasplantament, com és el cas del fetge i els pulmons. En canvi, la donació cardíaca requereix una infraestructura complexa que ha condicionat que la donació del cor en asistòlia controlada quedés limitada als centres amb cirurgia cardíaca, segons explica l'hospital.

“En els darrers mesos, gràcies a la col·laboració entre hospitals, s’ha pogut fer arribar la donació cardíaca a centres, com l’Arnau, sense cirurgia cardíaca. La planificació prèvia entre els coordinadors de trasplantaments del nostre hospital i de l’Hospital de Bellvitge, sota la direcció de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), per disposar de tot l’equipament material i professional necessari i la valuosa participació dels professionals de la Unitat de Crítics i de Quiròfan ha facilitat el desenvolupament de la cirurgia de donació i ha permès que el cor aturat tornés a bategar en el seu receptor”, explica la doctora Badia. “Aquesta donació ha estat possible gràcies a la generositat del donant i de la seva família que, en un acte d’altruisme i solidaritat, han fet arribar a la persona receptora una nova esperança de vida.”

L’HUAV va registrar el passat 2023 un total de 12 donants d’òrgans, segons les dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Per la seva banda, un total de 79 lleidatans es van sotmetre a un trasplantament d’òrgans durant l’any passat, una xifra que torna a suposar un augment, ja que el 2022 van ser 72 pacients.