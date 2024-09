Pujada salarial del 7% en dos anys per al personal del bus urbà

Ple a la Caparrella ■ La línia 10, que connecta la ciutat amb la Caparrella, es va tornar a saturar ahir per l’inici del curs d’FP i Batxillerat. Dos busos seguits van cobrir el trajecte poc després de les 14.30 i més de mitja dotzena de jov ... - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 126 treballadors d’Autobusos de Lleida, la concessionària del servei de busos urbans, cobraran un 4% més aquest any (entre 55 i 60 euros) i un 3% més el 2025. És un dels acords als quals l’empresa ha arribat amb els representants sindicals, amb qui ahir van firmar el nou conveni per al període 2024-2025.

“Estem satisfets perquè l’increment és acceptable, però el tema econòmic no era la nostra prioritat, sinó la millora de les condicions de treball pendents des de fa anys”, va afirmar Paco Morales, president del comitè d’empresa. Va celebrar que els descansos es reorganitzaran perquè els empleats condueixin un màxim de 4:45 hores seguides, quan fins ara podien fer-ho durant cinc hores i mitja. “Patíem massa estrès i ara guanyem confortabilitat”, va assegurar.El gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla, va destacar l’“esforç important que ha merescut la pena” per assolir un acord que ha necessitat “negociacions dures i llargues”, amb dos reunions al mes des de gener amb els sindicats. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que els treballadors estaven manifestant-se fa dos anys per reclamar millors condicions i va destacar que “quan s’hagi acabat la primera fase de l’operació Rambla, la primera corona de la ciutat estarà pràcticament connectada sense interrupcions amb carril bus”.

La demanda de busos urbans continua creixent, fins al punt que Soldevilla va afirmar que es preveu arribar als 6,5 milions de viatgers a finals d’any, la qual cosa suposa un augment del 20% respecte al 2023. Va afegir que fins a 32.000 persones utilitzen els busos diàriament.Per altra banda, la concessió del servei, en mans de Sarbus (Moventis), es troba en la seua fase final, després que la Paeria la prorrogués fins a finals del 2025.

Junts demana un bus que uneixi Biloba i ciutat

El grup municipal de Junts reclama a la Paeria un servei de bus que connecti la discoteca Biloba amb diferents punts de la ciutat i que sigui operatiu durant els horaris d’obertura de l’establiment. La seua portaveu, Violant Cervera, recorda que encara que la llicència municipal atorgada el 2016 està subjecta a la prestació d’un servei de bus que cobreixi les necessitats de mobilitat dels usuaris, aquest no es presta o s’ofereix de manera puntual. “Aquest fet provoca que les persones es desplacin a peu per una zona molt perillosa”, afirma.