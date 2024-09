La Paeria de Lleida assegura que la MAT des d'Alcarràs no creuarà els Mangraners

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va informar dijous passat la junta veïnal dels Mangraners que la línia elèctrica de molt alta tensió (MAT) que promou Rascón Solar procedent d’Alcarràs i que inicialment havia de travessar els Mangraners finalment no creuarà el barri, sinó que anirà soterrada per la carretera N-240 fins a la subestació que Endesa té al polígon Neoparc.

Així ho van assegurar ahir tant fonts municipals com la presidenta de l’associació de veïns dels Mangraners, Pilar Sánchez, que va recordar que “el projecte preveia que inicialment la línia creués part del barri a través del carrer de l’Albi i vam presentar nombroses al·legacions perquè fos soterrada i no passés a prop de zones poblades”.

Un argument que també comparteix el govern municipal, ja que l’any passat va mostrar el seu rebuig al fet que aquest tipus de línies passin a pocs metres de zones poblades i va advocar per soterrar-les i aprofitar infraestructures existents que no s’utilitzessin. “Estem molt agraïts que l’ajuntament s’hagi posat del nostre costat, gràcies a la pressió de tots hem aconseguit que modifiquin el traçat”, va dir Sánchez.

Val a recordar que inicialment aquesta línia MAT havia d’anar soterrada per l’N-240. Tanmateix, el juny del 2023 l’associació de veïns de Mangraners va denunciar que s’havia modificat el projecte perquè travessés el carrer de l’Albi, la qual cosa va provocar una allau d’al·legacions per part dels veïns i es van portar a terme diverses manifestacions demanant la paralització del projecte.A banda dels Mangraners, a l’Horta i diversos municipis del Segrià hi ha projectes per fer línies MAT que la majoria dels veïns rebutja.

Mediació per assolir un consens sobre el crematori

El govern municipal està portant a terme una mediació entre els veïns i la funerària La Lleidatana per buscar una solució consensuada al projecte per construir un nou crematori en un solar entre l’N-240 i el carrer Almeria i que la majoria de veïns del barri rebutja per la seua proximitat a zones poblades. En aquest sentit, tant la presidenta veïnal, Pilar Sánchez, com el mateix govern municipal es van limitar a assegurar que, de moment, “les negociacions van per bon camí”.