La Paeria de Lleida estudiarà la viabilitat d’implementar un servei de lloguer de bicis

El govern municipal de Lleida ha encarregat una consulta prèvia per estudiar si és viable implementar un servei de lloguer de bicicletes públiques. És una de les primeres accions que ha encarregat la comissió bilateral formada per la Paeria i la Universitat de Lleida (UdL), un grup de treball creat per tractar temes d’interès comú per a ambdues institucions, i la implementació de les quals aniria de la mà amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions.

La primera fase d’aquesta consulta prèvia consistiria a demanar assessorament a empreses especialitzades mitjançant un anunci preliminar en el perfil del contractant de l’ajuntament. Paral·lelament, el govern municipal ha encarregat un informe previ al departament de Mobilitat i a l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) perquè seleccionin les preguntes que se’ls pot fer a aquestes empreses sobre la posada en marxa d’aquest servei perquè elles indiquin si seria viable tenir-lo a Lleida, el seu cost, format i tipus de forma jurídica que tindria.

Si aquest estudi preliminar determina que un lloguer públic de bicis es podria implementar a la ciutat, el següent pas seria la licitació pública partint de les directrius que hagin donat les empreses del sector perquè el futur servei s’adapti a les necessitats de la ciutat i als seus estàndards tècnics, pressupostaris i de qualitat.

La proposta d’implementar aquest servei de lloguer de bicis sorgeix de la comissió bilateral de la Paeria i la UdL perquè "la mobilitat és un aspecte clau per a la comunitat universitària i per al seu desplaçaments pels diferents campus existents a la ciutat". També consideren que facilitaria els desplaçaments sostenibles i ajudarien a millorar l’eficàcia de la Zona de Baixes Emissions, ja que la ciutat ja disposa d’una xarxa de carril bici i carrers per als vianants. Els representants de la Paeria en aquesta comissió són les tinentes d’alcalde Begoña Iglesias i Carme Valls, així com el director adjunt de l’àrea de Promoció de la Ciutat, Miguel Luis Lapeña.

En els últims anys l'ajuntament havia plantejat la possibilitat de posar en marxa un servei de lloguer de bicis públiques i fins i tot de patinets elèctrics, però sense arribar a concretar-ho.