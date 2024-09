L'“UCI de salut mental” a la Bordeta per a nens i adolescents dona la primera alta

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre Acompanya’m Lleida és la llar de 20 nens i adolescents d’entre 11 i 17 anys que pateixen trastorns mentals greus. Es tracta d’una unitat terapèutica integrada a la xarxa pública de salut de Catalunya i gestionada per Sant Joan de Déu Terres de Lleida que té per objectiu “ajudar els usuaris perquè siguin el màxim d’autònoms i funcionals en la comunitat, perquè tinguin un dia a dia el més normal possible”. Així ho explica la directora del centre, Anna Huguet, que celebra que en els primers nou mesos de funcionament del centre ja han pogut donar la primera alta.

Així mateix, tots els joves que passen per Acompanya’m compten amb casos d’elevada complexitat clínica, ja sigui per les característiques del seu trastorn –el 77 per cent en té més d’un– o per un elevat grau de disfunció al seu entorn familiar que no permet el seu tractament en els recursos de què es disposen en l’actualitat. “Són els casos perduts, els més greus del sistema”, afirma la directora de l’hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Ester Castan, que explica que una comissió interterritorial decideix els ingressos a partir de les derivacions dels hospitals. Quan els pacients reben l’alta, després d’una estada mitjana d’entre 9 i 18 mesos a Acompanya’m, un equip els fa un seguiment durant sis mesos. Aquesta “UCI de salut mental”, com la defineix Huguet, compta amb un equip sanitari (psiquiatres, psicòlegs, infermeres i auxiliars), però també social (educadors i treballadors socials, així com un terapeuta ocupacional). “Les dos disciplines han d’anar de la mà per garantir una bona inserció”, assegura. Així, a més d’intervencions terapèutiques personalitzades i tallers d’educació per a la salut, els joves porten a terme activitats per fomentar les seues habilitats socials, autoestima o regulació emocional. “També fem esport, teràpies assistides amb animals i alguns joves han ajudat l’associació de veïns amb alguna activitat”, afegeix la directora. Els usuaris del dispositiu conviuen en cinc unitats, amb quatre joves a cada una. Cada unitat disposa de dos habitacions dobles, menjador, cuina i lavabo. “Hem integrat l’entorn natural amb el disseny i pretenem que s’assemblin tot el possible a les seues cases”, indica Huguet. Per normalitzar al màxim el seu dia a dia, tots els usuaris estan vinculats totalment o parcialment amb el seu centre escolar. Tanmateix, Acompanya’m també compta amb un mestre i una aula hospitalària. Així mateix, les persones que ja tenen 16 anys s’han vinculat a cicles formatius o itineraris formatius específics.L’edat mitjana dels pacients d’Acomanya’m a Lleida és de 14 anys. El 54 per cent són homes, i els diagnòstics de més prevalença són l’autisme i els trastorns depressius majors, per estrès posttraumàtic i límit de la personalitat.

El de Lleida és el segon centre Acompanya’m de Catalunya

El dispositiu Acompanya’m de Lleida, inaugurat el desembre passat, és el segon de Catalunya després del de Barcelona. “És beneficiós per als usuaris i famílies del territori”, celebra Huguet. “Lleida sempre ha tingut una falta de recursos de salut mental, però ara podem construir una xarxa potent i especialitzada que és clau. És el nostre orgull més gran”, afegeix Castan. Així, el centre de Lleida disposa de més places per a nens més petits, a partir dels sis anys, per a les intervencions més preventives.