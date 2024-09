El PP reclama millores per a l'avinguda de Flix de la Bordeta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria i el líder del PP, Xavi Palau, va lamentar ahir que l’avinguda de Flix, a la Bordeta, “no compta amb les mesures de seguretat viària bàsiques”. Una afirmació que va fer després de reunir-se amb els veïns de la zona, que li van mostrar la seua preocupació per la seguretat d’aquesta avinguda, motiu pel qual Palau ha presentat sis propostes per millorar les seues condicions urbanístiques. Entre aquestes destaca la instal·lació de passos de vianants i semàfors per regular el trànsit, “ja que es calcula que fins a 2.000 vehicles circulen diàriament, molts superant la velocitat permesa”, a més d’ampliar i millorar les voreres i l’enllumenat públic, renovar-ne la senyalització i incrementar la presència policial per evitar robatoris en aquesta zona. El cap de l’oposició va afegir que aquestes actuacions “són imprescindibles i urgents”, ja que el seu grup “veu prioritari instal·lar més passos de vianants, semàfors i més presència policial per garantir la seguretat de tothom”. A altres carrers de la Bordeta, com la de Palauet o l’avinguda Artesa, els veïns també han denunciat que hi ha vehicles que circulen superant la velocitat permesa.