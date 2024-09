Presó per a l'entrenador detingut per assetjament sexual a dos menors

El jutge va decretar ahir l’ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l’entrenador de futbol base de 22 anys detingut pels Mossos d’Esquadra acusat d’assetjar sexualment dos menors a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Fonts judicials van assenyalar que el magistrat, després de passar a disposició l’acusat, va decretar el seu ingrés a presó pels delictes de coaccions, comunicació amb menors per a finalitats sexuals, comunicacions amb menors per facilitar material pornogràfic, delictes contra la intimitat i tinença de material pornogràfic. La Fiscalia va sol·licitar l’ingrés a la presó i subsidiàriament l’ordre de protecció (prohibició d’aproximació i de comunicació respecte dels menors) i la inhabilitació per a qualsevol professió, ofici o activitats, siguin o no retribuïts, que comporti contacte regular i directe amb persones menors d’edat.

La detenció es va produir dijous després que fa només uns dies els Mossos rebessin les denúncies de dos joves, menors d’edat, que eren víctimes d’un assetjament continuat a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria. L’investigat era actualment tècnic del FiF Lleida. El club, per la seua banda, va assenyalar ahir que el detingut portava tres setmanes a l’entitat i no els consta que hagi passat cap fet delictiu al club. Així mateix, van remarcar que han seguit el protocol de la Federació Catalana de Futbol i tenen el certificat negatiu de delictes sexuals amb data de l’agost passat. El club es posa a disposició de les famílies i de la justícia i van remarcar la presumpció d’innocència de l’entrenador, de qui diuen que desconeixien els precedents. El jove ja havia estat detingut el 2022 per fets similars. No es descarta que hi hagi més denúncies.

Consternació en un dels clubs on va treballar el tècnic

■ Des de la UE Gardeny, un dels clubs on va treballar l’acusat com a tècnic de la categoria juvenil, van explicar que “ens hem quedat consternats davant de la notícia i estem contactant amb les famílies afectades per mostrar-los el nostre suport. La nostra prioritat sempre ha estat i serà vetllar pel benestar de tots els nostres jugadors”. Així mateix, van recalcar que van demanar el certificat de delictes sexuals a l’acusat i que els fets denunciats no es van produir a les instal·lacions del club.