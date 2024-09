Tres detinguts per robar un patinet al carrer Bonaire de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres individus van ser detinguts dissabte a la nit acusats de robar un patinet elèctric al carrer Bonaire de Lleida. Segons la Guàrdia Urbana, una patrulla que es trobava pel lloc va veure els tres homes que portaven un patinet, habituals per altres delictes, i quan els estaven identificant, un home se’ls va atansar assegurant que el vehicle era de la seua propietat. Per aquesta raó, es va procedir al seu arrest per un delicte de furt.

D’altra banda, un home de 44 anys va ser detingut cap a les 21.26 hores de dissabte al carrer Tallada de Lleida, quan els agents de la Urbana van comprovar que tenia en vigor dos ordres de detenció dictades per jutjats de Barcelona.