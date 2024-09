L'entrenador acusat d’assetjar menors a Lleida demanava fotografies a les jugadores per ser titulars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La titular del Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida que va decretar dissabte l’ingrés en presó preventiva del jove entrenador de futbol base acusat d’assetjar sexualment menors d’edat assegura que les primeres diligències apunten que té un instint de “depredador sexual” i que hi podria haver més víctimes.

Entre les raons per basar la seua decisió, la magistrada assenyala que el jove, de 21 anys, ja ho va admetre en una altra causa judicial, oberta el 2022, i que, segons fonts pròximes, compta amb la conformitat de l’acusat, per fets gairebé idèntics quan era entrenador del Balàfia.

Segons la interlocutòria de la jutge, en la present causa, els agents dels Mossos d’Esquadra han localitzat 140.000 fotos i vídeos als dispositius de l’acusat, entre els quals hi ha imatges de pornografia infantil així com fotos de menors ensenyant els seus torsos o parts íntimes.

Així mateix, recorda les denúncies de les víctimes, de 15 anys, en les quals assenyalen que el seu entrenador els feia oferiments de caràcter sexual i que els demanava que li enviessin fotos. Segons la denúncia, a una li va demanar una foto per ser titular en un partit i, al negar-s’hi, només va jugar 10 minuts; a una altra la va espiar mentre es dutxava durant un torneig i que també va oferir 5 euros a canvi d’una fotografia nua.

LES CLAUS - Reiteració delictiva. La magistrada assenyala en la interlocutòria en la qual dissabte va dictar l’ingrés a presó del jove, de 21 anys, que podria reincidir, ja que havia admès anteriorment haver comès fets similars en un altre club de la ciutat el 2022. Segons la jutge, podria ser que no en tingués prou amb les fotos i que la seua conducta anés a més.



- Antecedents. El jove va admetre assetjament per conformitat en un procediment judicial per fets similars el 2022, però no consta en els seus antecedents perquè no està ratificada, segons van informar fonts properes al cas. Els clubs tenien el certificat negatiu d’antecedents penals, tal com van assenyalar després de conèixer l’arrest.



- Nega els fets. El detingut nega que els demanés fotos o que tingués pornografia infantil. La defensa recorrerà l’ingrés en presó preventiva.



- Més víctimes. Les diligències judicials apunten que podrien existir més víctimes i que en la present causa almenys n’hi hauria 3. També assenyala que coaccionava els menors per esborrar els missatges.



- Fins a 13 anys de presó. La causa està oberta pels delictes de comunicació amb menors amb finalitats sexuals i de facilitar material pornogràfic, tinença de pornografia infantil, contra la intimitat i coaccions.



Segons la jutge, l’empresonament, com va sol·licitar la Fiscalia, es fa per evitar la reiteració delictiva ja que l’investigat té “clarament un fort instint sexual” i li agrada la pornografia infantil. Així mateix, destaca que no ha servit de res que tingués un altre procediment obert per fets similars i que hauria demostrat “no tenir control buscant més víctimes” i escollint les més “vulnerables” utilitzant “el seu control com a entrenador per coaccionar-les”.

En aquest sentit, afegeix que podria ser que les fotos “no fossin prou” i la seua conducta “vagi a més” i que si no hi ha una conseqüència jurídica davant de la seua actuació “tindrà una sensació d’impunitat que li permetrà reincidir més fàcilment”. Durant la seua declaració al jutjat, l’acusat va negar els fets, segons va assenyalar el seu advocat, Joan Argilés, que ja ha anunciat que recorrerà.