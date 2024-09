Mòduls escolars eterns a Lleida

Lleida continua tenint una cinquantena de mòduls prefabricats en col·legis i instituts, alguns des de fa més d’una dècada, malgrat els plans d’Educació per anar-los eliminant. Segons dades facilitades pel departament a sindicats educatius, a finals del curs passat hi havia barracons en 33 centres de Ponent, un 15,57% del total (212), mentre que a l’Alt Pirineu i Aran n’hi ha en 3, el 4,92% dels 61 centres.

Lideren el rànquing Girona i el Penedès, amb barracons en el 27,25 per cent i el 27,12% d’escoles o instituts, respectivament. Així mateix, una resposta parlamentària indica que en el curs 2022-2023 hi havia 10 barracons a Mollerussa, 7 a Lleida capital, 5 a Alcarràs, 5 més a Alpicat, 4 a Balaguer, 3 a Rosselló, 2 a Alcoletge, a Seròs i a Tàrrega, i un a Almacelles, Anglesola, el Palau d’Anglesola, Puigverd, Barbens, Bellcaire d’Urgell, Bellpuig, Benavent, Cervera, els Alamús, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la Barca, Agramunt i Arties.

A tall d’exemple, l’escola d’Alcoletge va estrenar el seu primer mòdul el 2011 i el 2019 en va caldre afegir un altre. A l’escola Mont-roig de Balaguer els mòduls sí que tenen data de caducitat, ja que en els propers mesos s’iniciaran les obres per completar l’edifici. Part dels alumnes hi estan des del 2009. I a l’institut Alcarràs tenen vuit aules en mòduls des de fa uns cinc anys. L’edifici projectat comptava amb tres edificacions, però només se’n van construir dos i part d’una altra.

I al mateix municipi el curs passat va entrar en funcionament un altre institut íntegrament en barracons, on van alumnes de Soses, que abans anaven al de Seròs, que també va quedar petit i des de fa també un lustre té un parell de mòduls. Al col·legi Parc del Saladar, també a Alcarràs, tenen aules d’Infantil en barracons des de fa anys.

A Mollerussa, l’escola Les Arrels i l’institut Salt del Duran es troben en mòduls. La primera es va inaugurar l’any 2014 i el segon, que acull alumnes d’ESO de municipis com Golmés, Mollerussa, el Poal, Sidamon i Vila-sana, el 2019. L’institut Terres de Ponent compta amb tres barracons i ja n’han demanat a Educació un altre per poder atendre la demanda. L’institut Mollerussa té un mòdul, el col·legi Sant Roc de Barbens, un altre.

El col·legi Marinada de Vilanova de Bellpuig en té un des de l’any 2010. El Govern va aprovar el 2021 destinar dos milions a l’ampliació d’aquest centre, per la qual cosa es va firmar un conveni amb el consistori. L’alcaldessa, Dolors Pascual, va explicar que s’està ultimant la redacció del projecte, que permetrà eliminar el barracó i adequar un menjador, ja que actualment els alumnes es traslladen a l’hora de dinar a l’antic bar L’Esclat.

A l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega van instal·lar mòduls l’octubre del 2023, amb sis aules i dos sales més petites, i han entrat en servei enguany, informa L. Pedrós.

Larrosa demana garantir una altra bressol i l’institut de Cappont

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va visitar ahir el col·legi El Segrià (ZER Horta de Lleida) i l’Escola d’Art Municipal, així com la Paeria. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va aprofitar per sol·licitar-li “el compromís per garantir les corresponents dotacions pressupostàries per a la redacció de projectes i execució d’obres de l’escola bressol i l’institut” de Cappont.

La consellera i l’alcalde també van tractar sobre les actuacions que s’han d’abordar als centres “per raons climàtiques i sobre “les necessitats en l’àmbit del transport urbà fins a diversos centres educatius”.