La Paeria demana a l'ACA que obri el camí del Riu

La Paeria demanarà a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que li encarregui la protecció i el manteniment del dret de pas del camí del Riu perquè estigui obert en tot el seu recorregut. Fet que ara no passa, ja que des del 2021 la propietària d’una finca per on passa el camí impedeix el pas al·legant que està fora de la zona de servei del riu. La Paeria ja va demanar a l’ACA prendre mesures l’any passat al respecte, però aquesta va dir que no pot actuar mentre el cas estigui judicialitzat.