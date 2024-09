L'entrenador empresonat per assetjar sexualment menors demana la llibertat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa de l’entrenador de futbol base empresonat de forma preventiva dissabte passat acusat d’assetjar sexualment dos menors d’edat a través de les xarxes socials va sol·licitar ahir al Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida la posada en llibertat a l’assenyalar que no hi ha risc de fuga ni prous indicis de delicte.

En el seu escrit, l’advocat Joan Argilés assenyala que no hi ha proves que el jove, de 21 anys, demanés a les víctimes fotografies de les seues parts íntimes o dels seus torsos nus i que no hi ha cap foto de les parts íntimes de cap esportista. Admet que al mòbil li van trobar fotos de TikTok “que podríem haver rebut qualsevol” i dubta del seu origen.

El jove, que ja va admetre uns fets similars el 2022, està acusat de demanar fotos íntimes a menors

En les seues al·legacions, la defensa assenyala que l’investigat “ha col·laborat en tot i ha deixat des del principi el seu mòbil i el seu ordinador” i que les converses entre el seu representat i els menors “no tenen pes per treure una conclusió d’indicis racionals de delicte”. Així mateix, insisteix que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves, per la qual cosa en sol·licita la llibertat amb mesures preventives. Com va avançar SEGRE, l’investigat, detingut dijous passat, ja va ser arrestat el 2022 per fets gairebé idèntics quan era entrenador del Balàfia i va admetre els fets. Posteriorment ha pertangut a la UE Gardeny –on van ocórrer els últims fets– i al FiF –on va començar a entrenar fa tres setmanes. El 2022 contra l’investigat es van presentar tres denúncies i el novembre de l’any passat va pactar una condemna d’un any i mig de presó. Aquest acord s’havia de ratificar en un judici que encara no té data, per la qual cosa, malgrat confessar els fets, no li consten antecedents judicials.