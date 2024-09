Lleida, líder d'aprovats de selectivitat amb el 74,6%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un 74,61 per cent dels 382 alumnes que es van presentar a la selectivitat del setembre han aprovat. És el percentatge més elevat de les quatre demarcacions catalanes. El segon lloc l’ocupen els de Barcelona, amb un 74,27% d’un total de 5.095 estudiants. La segueix Girona, on han passat les proves un 73,61% dels 504 alumnes i tanca el rànquing Tarragona, amb un 71,43% de 665. La mitjana de tot Catalunya és del 73, 95% (4.915 estudiants), però si es té en compte els que es van examinar només de la fase general, el percentatge puja al 74,49% (2.397 de 3.218), amb una nota mitjana de la selectivitat de 5,642 i una mitjana d’accés a la universitat de 6,185 (l’expedient acadèmic de Batxillerat compta un 60 per cent i la selectivitat, un 40). De la fase específica es van examinar 3.428 alumnes en total i un 73,45 per cent van aprovar alguna de les matèries. D’aquests, 2.698 procedeixen de Batxillerat (van aprovar un 78,13) i 730, de cicles d’FP de grau superior (56,16%). La preinscripció universitària per als que han superat la selectivitat va començar ahir i acabarà avui.