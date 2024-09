Plànol per als desplaçaments a peu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha elaborat un plànol per promoure els desplaçaments caminant que marca el temps entre diversos punts neuràlgics de la ciutat. Es denomina Metrominut i s’emmarca en el nou Pla de Mobilitat Urbana, que està previst aprovar pròximament, i del Pla d’Acció Municipal. El pla indica les distàncies entre diversos punts d’interès de la ciutat i els temps mitjans que es tarda a arribar-hi caminant i al plànol es reflecteixen amb itineraris de diferents colors. Per exemple, determina que de l’estació de trens al CAP de Balàfia hi ha 800 metres i es tarda onze minuts caminant; de la Fira de Lleida a la Llotja marca 950 metres i 13 minuts; i de la plaça Ricard Viñes a l’hospital Santa Maria 510 metres i 7 minuts i fins a l’Arnau de Vilanova, uns altres 500 metres i 7 minuts. Altres recorreguts són més llargs, com els 2,6 quilòmetres i 35 minuts de la Fira al cementiri. Per calcular els temps es pren com a referència que una persona camina a una velocitat mitjana de 5 quilòmetres per hora. El plànol es podrà trobar als principals edificis municipals, al web de Mobilitat, a les xarxes socials de la Paeria i també es pot descarregar mitjançant un QR.

Per la seua banda, la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, va animar els ciutadans a moure’s caminant “per una ciutat pròxima, accessible i amable com la nostra” i va remarcar que un dels objectius del plànol és precisament fomentar els desplaçaments caminant i promoure l’activitat física i els hàbits saludables.Segons dades recollides per al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, actualment a la capital gairebé la meitat dels desplaçaments diaris es fan caminant (305.147), per sobre dels efectuats amb qualsevol mode de transport. Els carrers més transitats per vianants estan al centre, on no hi ha trànsit rodat. A la resta de la ciutat, les fases semafòriques estan pensades per garantir la fluïdesa dels vehicles motoritzats. L’ajuntament assegura també que està treballant per garantir l’accessibilitat universal a totes les voreres i passos de vianants, d’acord a una ordre del 2021 i al Codi d’Accessibilitat de la Generalitat. Així mateix, el consistori està adherit a la Xarxa de Ciutats que Caminen.