Reserva d'espai per a una biblioteca i local social a Joc de la Bola

Publicat per Segre

La comissió de Gestió de la Ciutat va aprovar la cessió del solar del número 26 de l’avinguda Fontanet per a la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, com va avançar ahir aquest diari, i també va donar compte de la modificació d’usos de dos espais de la ciutat. D’una banda, converteix l’espai d’aparcament al costat del Camp d’Esports, de 15.048 m², de zona verda a equipament comunitari, i 1.060,29 m² del tram final de Doctor Fleming passa de sistema viari bàsic a zona verda. D’una altra, el solar de Joc de la Bola entre els carrers Cristòfol de Boleda, Alcalde Pujol i Segrià passa d’equipament comunitari a sistema d’espais lliures, zones verdes o jardins. Es tracta de l’espai en el qual es preveu el Parc de les Arts, però la regidora Begoña Iglesias va apuntar que es manté una reserva de terreny per a equipaments de 2.248,86 m², amb una altura màxima de planta baixa més un pis. Aquest espai permetrà donar resposta a la demanda veïnal de disposar d’una biblioteca, tot i que Iglesias va precisar que la voluntat és que funcionis com a centre multiusos i local social.

També va informar la comissió que han licitat el mur de contenció a Grenyana per reduir la inundabilitat de Cappont, com va publicar aquest diari i que han presentat al·legacions al pla de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.Per la seua part, el Comú va afirmar que “el govern va anunciar que hi ha un informe desfavorable d’Adif al pla de l’estació i que cal replantejar el projecte per garantir-ne la viabilitat econòmica”. Una portaveu del govern va recordar que ja es va informar a finals d’agost sobre l’existència d’aquest informe que va arribar al juliol i que es refereix al pla aprovat inicialment el febrer de l’any 2023.