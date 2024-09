Més de mil aspirants per a seixanta places d'auxiliar administratiu de la Paeria

Un total de 1.034 persones s’han inscrit al concurs oposició convocat per la Paeria per a la provisió en propietat de cinquanta-nou places d’auxiliar administratiu de plantilla i una altra més adscrita a Turisme de Lleida, destinada a cobrir vacants, que ara poden estar ocupades per interins. Això suposa més de disset aspirants per plaça. Les bases reguladores indiquen que se’n reserven quatre per a persones que tinguin la condició de discapacitat, però en cas de no quedar desertes se sumaran a les places generals.

L’ajuntament té ara un màxim d’un mes per aprovar la llista d’admesos i exclosos, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i es concediran deu dies per presentar reclamacions. Quan es resolguin, es publicarà la llista definitiva d’aspirants, que es convocarà per als exàmens, previsiblement durant la primera quinzena de novembre. La fase de concurs consistirà en l’avaluació per part del tribunal dels mèrits aportats per cada candidat i podran obtenir un màxim de quaranta punts. En la fase d’oposició se’n poden aconseguir fins a seixanta i consta d’un exercici teòric sobre el temari, la resolució d’un suposat pràctic a través d’un test i una prova de català.

Queden 51 candidats a urbà després de tres proves

Dels 182 aspirants que optaven inicialment a les dinou places de guàrdia urbà que va convocar l’ajuntament, ja només en queden 51 en el procés, una vegada efectuades les tres primeres proves. La primera va ser el qüestionari cultural i d’actualitat i va eliminar al voltant de la meitat dels inscrits. Després del segon examen, sobre el temari específic i que es va fer el mateix dia, en van quedar vuitanta. D’aquests, un total de cinquanta-un van passar les proves físiques i aquesta setmana han estat convocats per al reconeixement mèdic. Els que siguin declarats aptes, després hauran d’afrontar un test psicotècnic i una entrevista personal. Els aspirants que superin totes les proves de l’oposició, està previst que el proper 28 d’octubre ingressin a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Quan aquests nous agents s’incorporin a la Policia Local, el cos comptarà amb un total de 248 efectius.